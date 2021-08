Hier vendredi 20 août 2021, le Stade Brestois 29 recevait le Paris Saint Germain au Stade Francis-le-Blé lors de la 3 ème journée de Ligue 1. Les Bretons n’ont pas bien entamé la rencontre. Ils encaissent deux buts marqués respectivement par Ander Herrera et Kylian Mbappé. La réduction du score est toutefois intervenue avant la fin de la première mi-temps par le biais de Franck Honorat. En deuxième mi-temps, il y aura trois autres buts. 2 du côté parisien marqués par Idrissa Gana Guèye et Angel Di Maria et un seul but brestois signé Steve Mounié à la 85 ème minute de jeu.

“Ils sont épuisants”

A la fin du match, l’attaquant béninois qui était aux côtés de son entraîneur Michel Der Zakarian, en conférence de presse est revenu sur le match et l’adversaire. « A 3-2, on y a cru. Le public poussait. On avait l’espoir, on les sentait moins bien mais ça n’a pas joué en notre faveur. Cette équipe de Paris va être difficile à bouger cette saison. Ils sont épuisants, on a passé notre temps à courir sans ballon » a-t-il déclaré. C’est vrai que Brest s’est tiré avec une défaite 4 buts à 2 mais le coach Michel Der Zakarian n’en veut pas à son équipe.

Une victoire sans Neymar Jr et Lionel Messi

« Il n’y a pas de regret…On a exécuté le match qu’on voulait exécuter… Le contenu est satisfaisant, mais je n’aime pas perdre » a-t-il déclaré. Il y a une chose sur laquelle on peut être d’accord avec Steve Mounié, c’est que le PSG sera difficilement jouable cette saison en Ligue 1. L’équipe sur le papier est largement au-dessus de ses concurrents. Hier, il n’y avait pas Lionel Messi ni Neymar Jr sur le terrain et pourtant ils ont été capables de gagner avec la manière face à un Stade Brestois qui certes n’est pas un épouvantail du foot français mais une très bonne équipe.