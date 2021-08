Les équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022 connaissent désormais leurs adversaires en poule. En effet, le tirage au sort de la prestigieuse compétition continentale s’est déroulé dans la soirée de ce mardi 17 août à Yaoundé. C’était en présence des légendes du football africain à l’instar de Rabah Madjer, Samuel Eto’o , Didier Drogba et Gyan Assamoah.

Les champions d’Afrique en titre dans le groupe de la Côte d’Ivoire

Le Cameroun pays organisateur évoluera dans le groupe A accompagnés du Burkina Faso, de l’Ethiopie, et du Cap Vert, un groupe abordable en principe pour les Lions Indomptables. Dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi. Dans le groupe C, le Maroc va en découdre avec le Ghana, les Comores e-t le Gabon. Le groupe D est composé du Nigéria, de l’Egypte, du Soudan et de la Guinée Bissau. Dans le groupe E, on retrouve les Eléphants de la Côte d’Ivoire, le champion d’Afrique en titre, les fennecs d’Algérie, la Sierra Léone et la Guinée Equatoriale.

Enfin dans le groupe F, la Tunisie croisera les crampons avec le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 09 janvier 2022 avec un certain Cameroun-Burkina Faso au stade Olembé de Yaoundé. Les champions d’Afrique 2017 auront à cœur de démarrer la compétition par une victoire devant leur public.