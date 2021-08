Le ministre des transports, dans un communiqué en date du 05 août, invite les usagers des voies d’eau intérieures à observer les mesures de sécurité liées au transport fluvio-lagunaire. La note s’adresse particulièrement aux conducteurs d’embarcations (barquiers et piroguiers) surtout en ces temps de montée des eaux ” où le transport des personnes et des biens par voies d’eau intérieures présente des risques considérables d’accidents pouvant entraîner des pertes en vies humaines.

Les mesures de sécurité évoquées par Hervé Hêhomey imposent aux usagers et aux conducteurs d’embarcations, d’éviter la navigation en période et en zone critiques et à risque, d’éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes et la surcharge. Ils sont également conviés à porter des gilets de sauvetage pour tout déplacement et dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque.

” Une période critique ”

Le ministre Hêhomey en appelle pour finir, au sens de responsabilité de chacun et de tous en cette période critique, pour la préservation des vies des usagers et nos voies d’eau intérieures. Inutile de rappeler que les fleuves et lagunes ont souvent été le théâtre de drames au Bénin. En avril dernier, le naufrage d’une embarcation sur le fleuve Ouémé avait fait deux morts.