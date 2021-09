Il aura tout fait et tout dit pour tenter de prouver son innocence, mais la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a trouvé qu’il n’est pas exempt de tout reproche dans cette affaire de bradage de 39 hectares de réserves administratives. La juridiction spéciale l’a condamné à 6 ans de prison ferme. Lui, c’est Georges Bada, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi. Hier mardi 21 septembre, lors de la 6ème journée d’audience, la Criet a reconnu M Bada coupable d’abus de pouvoir. Il devra aussi s’acquitter d’une amende de 5 millions de FCFA.

Ils écopent de la peine maximale

Ses deux adjoints devront également passer 6 ans en prison pour « complicité d’abus de fonction ». Il s’agit de Julien Honfo et Victor Adimi. Désiré Hounmavo , chargé de mission du maire et Bernard Hounsoun, chef de l’arrondissement central de la commune, présentés comme les cerveaux du dossier écopent de la peine maximale. 10 de prison chacun. Plusieurs autres chefs d’arrondissement, anciens et nouveaux ont aussi écopé des peines de prison. C’est le cas de l’actuel CA de Godomey Léon Kpobli et de l’ex CA d’Akassato Noël Toffon.

La plaignante aussi envoyée en prison

Ils ont écopé chacun de 5 ans de prison dont deux fermes. La plaignante dans cette affaire Dame Kpohinto Zossou Ganviéhouétin fera également la prison. La Criet l’a reconnu coupable de « complicité et recel d’abus de fonction ». La juridiction spéciale lui inflige aussi une amende de 5 millions de Francs Cfa comme l’ex-maire George Bada. Elle avait saisi les tribunaux en se basant sur une décision de justice qui l’avait reconnu propriétaire des 39 hectares de réserves administratives en question.

15 jours pour faire appel

Seulement un autre jugement est venu plus tard suspendre cette décision de justice qui lui était favorable. Une autre femme, dame Basilia Didavi a aussi été condamnée à 2 ans de prison pour complicité et recel d’abus de fonction. Celle-ci est une proche du ministre Barnabé Dassigli qui a depuis pris la poudre d’escampette. Ce dernier l’aurait aidé à avoir quatre conventions de vente de parcelles en 2018. Tous les condamnés dans ce dossier ont 15 jours pour faire appel de la décision de justice.