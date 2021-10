Le chanteur américain d’origine sénégalaise Akon a sa propre idée de ce qu’est un homme riche. Interrogé au cours du mois de septembre 2021, sur cette question, il avait estimé que les personnes riches ont davantage de problèmes que les pauvres.

« Je parle toujours selon mes propres expériences »

« Les gens riches et célèbres ont plus de problèmes que les pauvres. Vous savez ce qu’on dit : « More money, more problems », et c’est vrai » avait-il déclaré. Ces propos avaient suscité la polémique, avec notamment des gens qui mettaient en doute sa position. A nouveau interrogé sur le même sujet, par le média américain TMZ, le chanteur n’a pas voulu immédiatement revenir sur ces déclarations. « Ce n’est pas vraiment que je veuille revenir sur mes propos, mais ce que je veux dire, c’est qu’il arrive que lorsque des commentaires comme ceux-là sont faits, je parle toujours selon mes propres expériences. Personne ne peut venir me dire que je n’ai pas vécu la pauvreté. J’ai bien plus de problèmes à gérer tout ce qui arrive avec le succès que j’en avais en étant pauvre. J’étais vraiment plus heureux lorsque je n’avais pas d’argent » a-t-il lâché.

Akon a par la suite voulu rectifier le tir en présentant ses excuses. « Je voudrais m’excuser auprès de ceux ayant été affectés par mes propos, qui auraient pu laisser croire que je suis arrogant, parce que ce n’est pas l’image que je veux donner » a-t-il ajouté.