Un américain, Seth Aaron Pendley, qui voulait faire exploser un centre de données d’Amazon pour perturber Internet et bouleverser « l’oligarchie » a été condamné vendredi à 10 ans de prison, ont annoncé les procureurs fédéraux. La tentative d’attaque en Virginie n’a jamais eu lieu et l’homme de 28 ans, communiquait avec un agent infiltré du FBI au lieu d’un fournisseur d’explosifs, a déclaré le bureau du procureur américain du district nord du Texas.

Pendley a été arrêté en avril. Il a plaidé coupable en juin à un chef d’accusation de tentative malveillante de détruire un bâtiment avec un explosif. « Comme le montre cette affaire, des radicaux rôdent sur Internet, cherchant des moyens de s’en prendre à eux, et bien trop souvent, ils déplacent leurs plans du Web vers le monde réel », a déclaré le procureur américain par intérim Prerak Shah dans un communiqué.

Détruire environ 70% de données Internet

Le FBI avait été informé en janvier que l’intéressé faisait des publications sur un forum populaire auprès des milices au sujet de violences et de l’émeute du 6 janvier au Capitole, selon des documents judiciaires. Plus tard, Pendley a dit à quelqu’un sur une application de messagerie cryptée qu’il prévoyait d’utiliser des explosifs plastiques pour attaquer les centres de données d’Amazon Web Services pour détruire environ 70% de données Internet, indiquent les documents.

Il pensait en effet, que le centre de données servait le FBI, la CIA et d’autres agences. L’objectif, a-t-il dit, était que le gouvernement américain réagisse de manière excessive et se révèle être une « dictature », a admis Pendley dans des documents judiciaires. Il a été arrêté le 8 avril à Fort Worth après avoir ramassé ce qu’il pensait être des engins contenant des explosifs C-4 et qu’on lui a montré comment les armer, ont déclaré les sources judiciaires.