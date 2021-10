Le nouvel ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie, André Okounlola, a rencontré hier lundi 11 octobre, le président de la République. Au sortir de l’audience, l’ex- député s’est confié aux médias. Selon ses dires, c’est la première fois qu’il rencontrait physiquement Patrice Talon depuis sa nomination. Il a eu le temps de lui exprimer sa gratitude pour la confiance « placée en sa petite personne ».

L’occasion était également propice pour recevoir « les dernières instructions du chef de l’Etat (dans l’optique d’une) redynamisation de la coopération entre le Bénin et la Russie, puisqu’il y a eu une léthargie ces derniers temps (à ce) niveau » admet André Okounlola. Le nouvel ambassadeur travaillera donc à redynamiser les relations entre les deux pays. Il est d’ailleurs persuadé que la Russie peut beaucoup apporter au Bénin.

« Dans le secteur des mines, la Russie n’est pas des moindres »

A l’en croire, ce pays eurasiatique a « de grandes potentialités. Dans le secteur des mines, la Russie n’est pas des moindres. C’est un pays très avancé. Il y a aussi au niveau de l’investissement des opérateurs économiques russes qui sont très importants, et qui si on peut les identifier, peuvent venir connaître notre pays et pouvoir mettre des industries » ici a déclaré l’ancien député. Ses propos donnent déjà une idée de ce qu’il compte faire une fois à Moscou. De toutes les façons, il promet de travailler de sorte à ce que « tout aille mieux dans la coopération » entre les deux pays jadis très proches idéologiquement.