Le Tribunal de première instance de Cotonou a connu du dossier Owolobè ce mardi 19 octobre 2021. L’audience de ce jour a été consacrée aux réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense dans cette affaire de bastonnade d’un jeune à la Cour de l’Empereur de la Fraternité Ogboni. Le procureur Jules Ahoga a requis trois ans de prison ferme et une amende contre les huit ministres co-accusés de l’Empereur Kabiessi Owolobè.

Me Philibert Behanzin, avocat de la défense a, dans sa plaidoirie (lors de l’audience de ce mardi dans l’affaire de « Coups et blessures volontaires » survenue au palais impérial de la fraternité Ogboni) demandé que l’Empereur et ses ministres soient retenus dans les liens de la justice. Il a fait le point des dépenses effectuées pour soigner la victime, Ibrahim Zannou. Les avocats des accusés ont informé le juge qu’ils ont versé 1,2 million de FCFA pour les soins de la victime. Ils ont réclamé un point des dépenses effectuées. Le ministère public a fait ses réquisitions. Il a relevé que Kabiessi Owolobè n’a pas participé directement à la bastonnade du jeune homme. Et donc ses réquisitions sont à l’endroit des huit ministres. Le procureur Jules Ahoga a demandé une peine de trois ans ferme et une amende de 200 000 FCFA contre les huit ministres de l’Empereur qui sont en détention provisoire. Le verdict du juge est prévu pour le 26 octobre 2021.

Un rappel

Les faits de ce dossier remontent à la nuit du 23 au 24 juin 2021. Tout est parti de la diffusion de vidéos de flagellation d’un jeune homme sur les réseaux sociaux le weekend du 18 juillet 2021. Des images accompagnées d’un audio du jeune homme, secrétaire au palais de la confrérie, battu par des ministres de l’empereur mondial de la confrérie Ogboni suite à une opération de Mobile money. L’empereur Kabiessi Owolobè et huit de ses ministres ont été interpellés et présentés au procureur de la République le 19 juillet 2021. Suite à l’audience, l’empereur a été mis sous convocation et ses huit ministres, ils ont été déposés envoyés prison.