Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent ont encore laissé des plumes. Plusieurs membres du parti ont récemment démissionné. Ils ont décidé d’adhérer au Mouvement Populaire de Libération (MPL) dirigé par Expérience Tébé. C’est à travers une déclaration de presse lue hier jeudi 30 septembre par le porte-parole des démissionnaires Rémi Agossou. Ils disent avoir claqué la porte du parti FCBE parce qu’ils n’avaient plus l’oreille du « groupuscule d’individus » qui l’a « pris en otage ».

« Un club électoral en divagation idéologique permanente «

En effet, Rémi Agossou qui n’est que l’ancien coordonnateur des FCBE dans la 6è circonscription électorale, a laissé entendre que ses collègues et lui avaient décidé de rester chez les Cauris malgré la prise en otage de la formation politique par un groupuscule d’individus. Leur but était de « sauver l’héritage politique, idéologique et moral légué par Boni Yayi ». Mais ce « sacerdoce » s’est transformé en « un chemin de croix ». Le parti est « malheureusement devenu un parti d’exclusion, un non-sens politique et un club électoral en divagation idéologique permanente » croit savoir le porte-parole des démissionnaires.

Leur décision de claquer la porte des FCBE intervient suite à leurs nombreuses mises en garde et autres recommandations qui n’ont pas été prises en compte par les dirigeants, explique Rémi Agossou. Après leur départ du parti si cher à Paul Hounkpè, il leur fallait donc trouver un autre point de chute. C’est-à-dire une « famille politique dont l’objectif est d’unir au lieu de diviser…». Ce parti devait également inclure la jeunesse comme socle de toutes les politiques d’efficacité du développement et de progrès du pays, a déclaré l’ex-coordonnateur FCBE de la 6e circonscription électorale.

Ce sera le MPL

La formation politique qui répondait à ces critères était le Mouvement Populaire de Libération, selon les démissionnaires. « Le MPL, ce parti dirigé par Expérience Tébé est le plus à même d’offrir à notre jeunesse la garantie d’une ascension nécessaire au sein de la classe politique national. Le MPL sans rien renier du combat nécessaire au retour de la démocratie, préconise que cela se fasse par le biais d’un dialogue responsable, inclusif et respectueux des institutions …» a déclaré Remi Agossou.