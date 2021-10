Nommé ambassadeur du Bénin en Russie, le député André Okounlola était obligé de démissionner du parlement. Il laissait ainsi vacant le poste de deuxième questeur. Ce jeudi 07 octobre, les parlementaires réunis en session extraordinaire, la 3ème de l’année en cours, ont élu son remplaçant. Tous les députés étaient autorisés à se porter candidat quel que soit leur fonction à l’Assemblée nationale.

Sur demande de Patrice Talon

A l’arrivée, c’est l’honorable Nazaire Sado qui a été choisi. Le député occupera donc ce poste pour le temps qu’il reste à la 8ème législature. Rappelons que les prochaines élections législatives sont prévues pour 2023. Outre l’élection du 2è questeur du parlement, cette 3e session extraordinaire ouverte sur demande du président Patrice Talon verra les députés se pencher sur plusieurs projets de loi.

Il s’agit notamment du projet de loi portant code de l’administration territoriale, le projet de loi portant répression des infractions commises à raison du genre et protection de la femme, et le projet de loi modifiant et complétant le code des personnes et de la famille. Les parlementaires devraient voter ces textes en procédure d’urgence comme souhaité par le chef de l’exécutif.