Dans un dernier combat, Bernard Tapie a rendu l’âme ce matin du dimanche 03 octobre 2021 l’âge de 78 ans. En effet l’ex-homme d’affaires, acteur, chanteur, politicien et plus récemment l’ancien président de l’Olympique de Marseille, est décédé des suites d’un cancer qu’il a enduré plusieurs années. Depuis, les réactions émotionnelles se multiplient à l’encontre de son personnage historique qui a marqué la France jusqu’au-delà des frontières françaises. Principalement décrit comme un « véritable marseillais » par Benoît Payan actuel Maire de la ville de Marseille, « ambitieux » par Zinédine Zidane, plusieurs hommages l’ont désigné comme un homme engagé, combattant.

Un homme aux multiples combats selon Macron

La disparition de Bernard Tapie a profondément ému aussi le couple présidentiel. La réaction du Président Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron, n’a donc pas été moins saisissante en retraçant son « destin hors du commun », son passé et ses talents. Ils décrivent le « ..jeune Rasignac…, hâbleur, charismatique, séduisant Bernard Tapie » comme un personnage français particulier aux milles casquettes « dont l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme furent une source d’inspiration pour des générations de Français ». « Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu’à ses derniers instants ».

Le dernier communiqué de l’Elysée n’a pas manqué de souligner comment « c’est dans le monde des affaires que ce jeune Rastignac révéla tout son talent », « ..conjuguant son talent pour les affaires et sa passion du sport,.. » en rachetant par exemple la marque Adidas pour miraculeusement éviter la faillite de son entreprise en 1991. Un hommage que le président Macron et sa femme n’ont pas manqué de terminer en souhaitant « à sa famille et à ses proches, .. leurs condoléances respectueuses » .

Ses obsèques se tiendront à la Cathédrale de Major à Marseille et les hommages au Vélodrome.