Le Parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) enregistre depuis quelque temps des démissions en cascade en son sein. Pour apporter des clarifications et rassurer les militants à la base, le Secrétaire Exécutif National du parti FCBE, Paul Hounkpè et Chef de file de l’opposition a rencontré le dimanche 17 octobre 2021 à Lokossa les conseillers communaux et locaux de la 18ème circonscription électorale.

Pour apporter des clarifications et rassurer les militants sur l’état de santé du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) après des démissions en cascade enregistrées en son sein, le Secrétaire Exécutif National dudit Parti Paul Hounkpè a eu ce dimanche 17 octobre 2021 à Lokossa une séance de travail et de vérité avec les conseillers communaux et locaux de la 18ème circonscription électorale. Il déclare à leur endroit: «Je suis venu vous dire, je l’affirme, je l’atteste, FCBE se porte véritablement bien.» Il ajoute après : «Nous sommes un parti, un vieux parti. Ce n’est pas facile de détrôner un ancien Parti comme FCBE.»

Les raisons des démissions en cascade

Par rapport aux différents départs au sein du Parti FCBE, le Chef de file de l’opposition a donné les raisons qui ont milité ces démissions en cascade. Selon lui, «lorsque vous déclarez votre parti comme Parti de l’opposition jusqu’à être reconnu, vous ne pouvez plus négocier des postes politiques. Autrement, le jour où on va vous proposer pour être ministre, le Parti ne sera plus un Parti de l’opposition et nous perdrons tous les avantages liés à ça.»

Il faut signaler qu’au sujet des élections législatives qui pointent à l’horizon, le Secrétaire Exécutif National dudit Parti Paul Hounkpè a invité tous les militants à se mettre en ordre de bataille et que son Parti ne fera pas de la figuration pour les prochaines joutes électorales au Bénin.