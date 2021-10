Le projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme est déjà sur la table des députés. Et vu la configuration de l’Assemblée nationale actuelle, ce projet de loi devrait être adopté. Dans le nouveau mécanisme d’écoute judiciaire, de prise en charge et de protection des victimes de violence faites aux femmes, deux institutions interviendront. Il s’agit de la chambre de jugement des infractions à raison du genre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et de l’Institut national de la femme qui va régulièrement se constituer partie civile..

» Il faut faire confiance à la justice pour qu’elle rende une justice équitable »

Invitée hier dimanche sur l’émission « 90 mn pour convaincre » de Radio Bénin, la secrétaire exécutive de cet institut Huguette Bokpè Gnacadja a tenu à apaiser les craintes soulevées autour de la gestion judicaire qui sera faite des dénonciations eu harcèlement sexuel au Bénin. A l’en croire, « il faut faire confiance à la justice pour qu’elle rende une justice équitable. Les éléments constitutifs, s’ils ne sont pas établis, on sera obligé de conclure que l’infraction n’est pas constituée » a-t-elle déclaré.

« La machine juridique n’est pas dirigée contre les hommes »

Dans une interview accordée il y a quelques semaines, au journal Le Matinal, la secrétaire exécutive de l’Institut National de la Femme (INF) disait déjà que la « machine institutionnelle, juridique et sociale, n’est pas dirigée contre les hommes ». « La marche vers cette transformation sociale, ce changement des mentalités ne se fera pas sans l’intégration des hommes dans la machine de l’accompagnement, de la prévention, de la mutation progressive de l’Etat dans lequel nous sommes aujourd’hui parce que les filles d’aujourd’hui sont les femmes de demain » avait-elle poursuivi. La justice devra semble-t-il faire son travail, pour qu’on ne tombe pas dans la délation, et que cette loi ne soit pas objet de chasse aux sorcières.