Dans un entretien avec le site Humanité, l’ancienne ministre malienne de la culture et écrivaine, Aminata Traoré, a passé en revue les relations actuelles de son pays avec la France, particulièrement avec le président Emmanuel Macron. Au milieu de la tension entre Paris et Bamako sur les pourparlers entre le Mali et un société privée russe en vue d’un potentiel contrat de sécurisation, le président français Emmanuel Macron avait piqué une grosse colère après les critiques du Premier ministre malien à l’Onu, sur le présumé « abandon » du Mali par la France.

Macron avait qualifié les propos du Premier ministre de « honte » et critiquant un gouvernement qui n’en est pas un. « J’ai été choqué. Ces propos sont inacceptables (…), c’est inadmissible. C’est une honte et ça déshonore ce qui n’est même pas un gouvernement » issu de « deux coups d’État », avait déclaré le président français au micro de RFI. Interrogé sur les négociations du gouvernement malien avec le groupe militaire russe Wagner, Aminata Traoré qui a indiqué qu’une partie de sa famille a fait ses études en Russie et avoir également connu, sous le règne de Modibo Keïta, une présence russe très forte au Mali, a estimé que cette présence n’a rien de nouveau pour les Maliens.

Le Mali n’a jamais demandé la présence des soldats français

En outre, d’après l’ancienne ministre, la différence entre la Russie et la France, est « l’arrogance que nous voyons et que nous sentons » de la part des autorités françaises, « en particulier chez Emmanuel Macron ». Pour l’écrivaine, Macron « nous méprise, gouvernants comme gouvernés ». Toutefois, l’ex-ministre a affirmé être « antimilitariste », puisque d’après elle, la guerre contre le terrorisme tue plus que le terrorisme lui-même. Par ailleurs, Aminata Traoré a fait savoir que le Mali n’a « jamais demandé la présence » des soldats français au sol pour lutter contre le phénomène djihadiste qui a commencé dans le pays en 2013.