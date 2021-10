Après la France qui a marqué son opposition farouche à toute présence de mercenaires russes au Mali, son allié, les Etats-Unis ont également une nouvelle fois fait part de leur sérieuse inquiétude, quant à cette probabilité qui serait en cours de discussion entre Bamako et la société privée russe Wagner. L’ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield a fait part de son inquiétude après une rencontre avec le président nigérien Bazoum.

« J’ai exprimé notre sérieuse inquiétude au sujet des informations selon lesquelles des mercenaires russes pourraient être déployés au Mali et le risque que cela représenterait pour la paix et la sécurité dans la région et plus largement au Sahel », a déclaré l’ambassadrice dans un communiqué. Cette déclaration vient également deux jours après qu’elle ait rencontré samedi et dimanche, les autorités de la transition au Mali avec une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU.

Aggravation de la situation sécuritaire actuelle

Selon la diplomate américaine, « les mercenaires russes » sont coupables de « violations des droits de l’Homme contre des civils », et elle estime que leur présence « aggravera probablement la situation sécuritaire actuelle ». Le mois dernier, l’annonce de la venue probable de mercenaires russes au Mali, avait déjà irrité des responsables américains qui se sont montrés méfiants des efforts russes à travers l’Afrique. « Nous continuons d’être préoccupés par la montée (…) d’influences malveillantes sur le continent », avait déclaré un haut responsable de l’administration de Biden à VOA.

Pas la voie à suivre

« Nous ne pensons pas que le recours à des forces extérieures pour assurer la sécurité soit la voie à suivre », a ajouté le responsable. Au milieu de la tension soulevée par cette annonce, que la transition au Mali et le Kremlin n’a pas nié, la France a averti Bamako qu’il perdrait le soutien international s’il parvenait à un tel accord avec Wagner. Menaçant également de retirer son armée, la ministre française des armées avait affirmé que la France ne peut pas cohabiter avec des mercenaires.