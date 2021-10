Le phénomène relatif à l’apparition d’Objet Volant Non Identifié généralement désigné par l’acronyme ovni revient à nouveau sur le tapis. Selon des informations rapportées par certains médias, un pareil phénomène aurait été enregistré aux Etats-Unis et plus précisément dans New Jersey. Un habitant de cette localité a filmé avec son portable un scénario qui selon lui serait très peu ordinaire.

La vidéo qui par la suite a fait le buzz sur la toile a été filmée en effet dans la soirée du 28 septembre. Ce qui aura retenu l’attention de cet habitant de la ville de Vineland est l’orage qui se déchaînait sans bruits. Cet homme a par la suite identifié dans la vidéo un objet très peu ordinaire qui avait pris la forme de cube. Il a fait parvenir la vidéo qu’il a enregistrée au MUFON.

Rien ne renseigne sur la véracité de la vidéo

Il s’agit d’une structure qui est le principal groupe d’investigation sur les Objets Votants non identifiés. Pour l’heure, rien n’indique s’il s’agit véritablement d’un Objet Volant non identifié, d’une image montée ou encore d’un nuage en forme de cube. Mais il ne s’agit tout de même pas de la première fois que le sujet relative aux Ovni défraye la chronique sur notre planète. Il y a quelques années, ce type d’objets avait été aperçu au Texas et Antarctique.