La France va restituer officiellement dans quelques jours les 26 œuvres d’art qui provenaient des trésors royaux d’Abomey en présence des Présidents Emmanuel Macron de la France et Patrice Talon du Bénin après l’acte de signature des 26 œuvres d’art le 9 novembre 2021. Le ministre du Tourisme de la culture et des Arts, Jean Michel Abimbola a, dans un entretien accordé à Rfi ce matin du mercredi 27 octobre 2021, révélé que le Bénin réclame également à la France la sculpture du dieu ‘Gou’’.

Le Bénin ne veut pas rester seulement dans la restitution de ces 26 œuvres d’art par la France provenant des trésors royaux d’Abomey. Le ministre de la culture, Jean Michel Abimbola a, dans une interview accordée à Rfi ce matin du mercredi 27 octobre 2021, révélé que le Bénin réclame aussi à la France la sculpture du ‘’dieu Gou’’. Il déclare que «nous avons réclamé cette pièce emblématique. Nous continuons de discuter avec la partie française et nous ne désespérons pas que nous trouverons dans les prochains mois, dans les prochaines années par seulement pour le ‘’dieu Gou ‘’ y compris pour d’autres pièces.» Le Bénin veut aller donc loin pour récupérer ses œuvres d’art qui sont dans les musées français et autres.

Réclamer les œuvres de façon intelligente

«Vous savez bien qu’il ne s’agit pas de 26 œuvres ou 30 œuvres ou 50 œuvres, nous sommes bien au-delà. Mais nous irons de façon intelligente avec nos partenaires français. Après avoir discuté ensemble, je crois que nous pourrions poursuivre évidemment cette politique historique» a fait savoir le ministre Jean- Michel Abimbola sur Rfi. Il a tenu à préciser en affirmant : « nous n’avions pas formulé de façon spécifique la demande de restitution pour les 26 œuvres. Nous avons formulé une demande de portée générale. Nous avons réclamé, nous avons souhaité et ça a été acté dans le programme de travail commun un inventaire pour que nous soyons de part et d’autre mieux informés et voir comment nous pouvons programmer la poursuite de cette coopération. » Il n’a pas manqué de féliciter le Président français Emmanuel Macron et le Président béninois Patrice Talon pour tout ce qu’ils ont fait pour que la restitution des 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey soit une réalité.

Il faut signaler qu’avant que les 26 œuvres ne reviennent définitivement au Bénin, elles seront exposées du mardi 26 octobre 2021 au dimanche 31 octobre 2021 au musée de Quai-Branly-Jacques Chirac en France. Deux artistes béninois donneront un concert au public français. Le Vendredi 29 octobre et le samedi 30 octobre 2021, Black Santiago sera sur scène et le dimanche 31 octobre 2021 c’est le tour de Danialou Sagbohan »l’homme-orchestre’’. L’acte de transfert de signature sera fait le 09 novembre 2021 et les 26 œuvres rentreront par la suite au Bénin.