Le 42e président des Etats-Unis, Bill Clinton, a récemment été hospitalisé pour des problèmes de santé. Selon les informations de la chaîne de télévision américaine CNN, il a été admis aux soins intensifs au Centre médical Irvine de l’Université de Californie, deux jours plus tôt, à cause d’une infection. Il ne s’agit cependant pas d’une infection liée à un problème cardiaque ou au covid-19.

« Il se rétablit, il est de bonne humeur »

Dans un communiqué publié sur le réseau social Twitter, le porte-parole de l’ancien président, Angel Ureña, a donné davantage d’informations sur le mal dont souffre l’ancien locataire de la Maison Blanche. « Mardi soir, le président Clinton a été admis au centre médical UCI pour être soigné pour une infection non liée au Covid. Il se rétablit, il est de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui ont prodigué d’excellents soins » a-t-il écrit. Celui-ci a par ailleurs publié un communiqué de l’équipe médicale de Bill Clinton qui souligne que l’ex-président a été hospitalisé afin d’« être suivi de près ». Les médecins ont par ailleurs précisé qu’il a reçu des antibiotiques par intraveineuse, tout en indiquant qu’« il reste à l’hôpital pour un suivi constant ».

Toujours d’après CNN, Bill Clinton souffre d’une infection des voies urinaires, qui a par la suite touché son système sanguin. Sanjay Gupta, correspondant médical de la chaine, a indiqué que durant une visite en Californie, il s’était senti fatigué et est allé à l’hôpital où les hypothèses d’infection liée au coronavirus ou à un problème cardiaque ont été mis de côté.