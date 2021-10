La star internationale du RnB, R. Kelly, ne cesse de faire la une de la presse pour ses affaires avec la justice américaine. Le 27 septembre 2021, le chanteur avait été reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels, par un tribunal de New York. Alors qu’il n’est pas prêt de sortir d’affaire de sitôt, l’artiste serait prêt à tout pour échapper à la prison à vie, quitte à dénoncer d’autres stars pédophiles.

Il a parlé notamment d’ « un rappeur et un grand chanteur »

Selon la presse américaine, R. Kelly aurait fait savoir à ses avocats qu’il est disposé à balancer d’autres stars, qui auraient commis des crimes sexuels sur des enfants. Ils ont continué en soulignant que l’interprète de I Believe I Can Fly a parlé notamment d’ « un rappeur et un grand chanteur », tout en ajoutant que « [R Kelly] et son équipe travaillent avec le gouvernement fédéral pour réduire sa peine de prison ». Par ailleurs, le chanteur se montre déjà bien coopératif sur la question, puisque les sources font savoir qu’il apportera « des preuves contre d’autres célébrités qui étaient pédophiles, et ils réduiront sa peine ». Notons que R. Kelly est empêtré dans plusieurs affaires de crimes sexuels. Les faits pour lesquels il avait été reconnu coupable, lui font risquer entre 10 ans d’emprisonnement et la prison à vie.

Deux chaînes YouTube du rappeur ont été supprimées

Pour mémoire, ces informations interviennent après la suppression par YouTube, de deux chaînes du rappeur à savoir R. Kelly Vevo et R. Kelly TV. Dans une note de service Nicole Alston, directrice du service juridique de la plateforme a indiqué que « les actes odieux commis par R. Kelly justifient des sanctions qui vont au-delà des mesures habituellement appliquées, en raison d’un risque de préjudice généralisé ». « En résumé, nous prenons cette mesure pour protéger nos utilisateurs comme le font les autres plateformes. R. Kelly ne sera plus en mesure d’utiliser, de posséder ou de créer des chaînes YouTube » a-t-elle ajouté.