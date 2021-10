Triste nouvelle pour les fans de la star américaine de TikTok, Gabriel Salazar. Ce dernier connu sous le nom de GabeNotBabe et âgé de 19 ans est décédé dans une course poursuite avec les forces de l’ordre. Le drame a eu lieu, le dimanche 26 septembre 2021, à San Antonio, dans l’Etat américain du Texas.

Le bureau du shérif du comté de Zavala a confirmé l’accident

Le jeune homme avait refusé de se faire contrôler par la police et a par la suite pris la fuite, entraînant une course poursuite. Les trois autres personnes se trouvant dans le véhicule ont également perdu la vie dans ce tragique accident. Les autorités ont été prévenu de l’accident aux environs de 1h20. Le bureau du shérif du comté de Zavala a confirmé que le conducteur d’une voiture Chevrolet Camaro de couleur blanche avait refusé de se soumettre à un contrôle de police. Dans une interview accordée au média américain Entertainment Tonight, le policier qui était impliqué dans cette course poursuite a donné davantage de détails sur l’accident. D’après lui, la voiture conduite par Gabriel Salazar avait subi un violent choc.

Elle s’était en effet renversée, puis a pris feu. La nouvelle du décès de la star de TikTok a créé une onde de choc auprès de ses fans, qui se sont mobilisés pour aider ses parents à organiser les funérailles. Ce vendredi 1er octobre 2021, la cagnotte qui avait été fixée à 25 000 dollars a été dépassée de 10 000 dollars. Pour rappel, GabeNotBabe était notamment connu pour ses vidéos de danse et avait plus de deux millions d’abonnés sur le réseau social.