Après que le l’armée américaine ait annoncé le mois dernier avoir réussi le test d’une technologie avancée d’armes hypersoniques, Moscou a une nouvelle fois annoncé jeudi avoir réussi le test d’un nouveau missile hypersonique qualifié d’« invincible » par le président Poutine. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un essai de missile hypersonique Zircon ou 3M22 Tsirkon lancé depuis la frégate de la Flotte du Nord, l’amiral Gorshkov, a frappé une cible navale dans la mer Blanche avec un coup direct.

« Les données de l’équipement d’enregistrement montrent que le vol du missile hypersonique était conforme aux paramètres désignés. La cible a été détruite par un coup direct », a déclaré le ministère. Après le lancement, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou est allé rendre compte au président russe Vladimir Poutine du lancement réussi, d’après le ministère de la Défense. « Le ministre de la Défense, le général d’armée Sergueï Choïgou a signalé au président russe Vladimir Poutine qu’un missile hypersonique Tsirkon avait été testé avec succès dans la mer Blanche à partir de la frégate Amiral de la flotte de l’Union soviétique Gorshkov », indique le communiqué du ministère.

La Chine nie le test

D’après une source citée par l’agence de presse Tass, les essais nationaux du missile hypersonique Tsirkon commenceraient en novembre et se poursuivraient en décembre. Au total, cinq lancements d’essais contre des cibles maritimes et côtières sont prévus. Après la Russie qui avait déjà réussi des tests, la Chine aurait également testé un missile hypersonique en août dernier, d’après des informations du Financial Times. Bien que la Chine ait nié le test parlant plutôt d’un engin spatial, le Pentagone l’a confirmé tout en faisant étant de son inquiétude.