Le club du Paris Saint Germain a longtemps voulu remporter la Ligue des Champions, qu’il cherche d’ailleurs depuis une dizaine d’années. Cependant, les choses pourraient changer avec les stars qui composent désormais le club de la capitale française.

L’attaquant brésilien y voit un atout

Pour donc mettre toutes les chances de leur côté les dirigeants du PSG ont frappé fort en recrutant le sextuple ballon d’or et ancien capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, en août 2021.Le PSG a donc aujourd’hui son lot de stars formé notamment des joueurs tels que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Par ailleurs, l’attaquant brésilien y voit un atout pour remporter enfin la Ligue des Champions. Il va encore plus loin en estimant que le trio qu’il forme avec Messi et Mbappé marquera chacun un but, à la finale de la Ligue des Champions.

Dans une interview accordée au média Oh My Goal, il a déclaré : « Qui va marquer en finale de Ligue des champions ? Moi, Leo Messi et Kylian Mbappé. Tous les trois. On va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous. Contre qui ? Je m’en fiche, tant que Paris gagne ! (rires) ». Notons que le Paris Saint Germain affrontera Manchester City pour leur match retour des phases de poules de la Ligue des Champions. La rencontre aura lieu le mercredi 24 novembre 2021.