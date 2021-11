Le célèbre joueur portugais Cristiano Ronaldo est furieux contre l’organisation de la cérémonie du ballon d’or. En effet, les propos tenus par le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré dans un entretien accordé au média américain New York Times, ont déplu au joueur de Manchester United. Celui-ci avait indiqué que CR7 n’avait que pour ambition de gagner davantage de ballons d’or que son rival Lionel Messi.

« Un manque de respect absolu »

« Ronaldo n’a qu’une seule ambition, c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d’or que Messi. Je le sais parce qu’il me l’a dit » avait déclaré Pascal Ferré. Suite à ces propos, le quintuple ballon d’or a posté un long message sur son compte Instagram, pour faire savoir que ce dernier a menti. « Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d’un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et il a encore menti aujourd’hui, justifiant mon absence au gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister » a-t-il laissé voir sur le réseau social, dans la soirée d’hier lundi 29 novembre 2021.

L’international Portugais a continué en assurant qu’il veut gagner des titres pour les clubs qu’il représente ainsi que pour sa sélection nationale. « La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour mon équipe nationale. La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial » a ajouté Cristiano Ronaldo.