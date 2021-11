Le Ballon d’or est une distinction attribuée au meilleur joueur de football d’une année. Chaque année, les stars du sport roi font tout pour décrocher cette récompense qui reconnait le talent et les prouesses de l’un deux parmi eux. Cette année il y a eu beaucoup de spéculations sur le vainqueur mais le jour J est enfin arrivé, le ballon d’or sera connu dans les prochaines minutes sinon les prochaines heures.

La semaine dernière des médias ont largement relayé le nom du vainqueur du Ballon d’Or de l’année en cours. Alors que le nom du gagnant sera dévoilé dans les prochaines heures nous apprenons que le top 10 du classement est déjà dévoilé. Sans surprise les noms de Karim Benzema, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho figurent sur la liste. Les fans du sport roi attendent impatiemment le nom du chanceux qui décrochera la distinction cette année. Cette année en plus de la distinction, le vainqueur recevra un montant d’une montre Purnell dont le prix est estimé à plus d’un million €, a-t-on appris de sources généralement bien introduites.

Cette année, le vainqueur du ballon recevra un précieux cadeau. Une montre de la marque Purnell qui a un cadran et d’un fond saphir avec un boîtier en or rose 18 carats de 48 millimètres de diamètre. Cette montre Purnell est proche de l’Escape II de cette même marque. Le bracelet est lui en caoutchouc noir selon nos informations. La marque Purnell qu’un nombre limité par année de montres qui sont pratiquement unique. Le prix moyen des montres produites est de 500.000 euros mais des modèles de montre de cette marque dépasse largement deux fois le prix moyen.