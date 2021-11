C’est le vendredi 29 octobre dernier que sa condamnation à 2 ans de prison pour harcèlement par le biais de moyens de communication électronique a été confirmée par la Cour d’appel de Cotonou. Un verdict qui le renvoie en prison pour plus de plus de 6 mois encore. Ce lundi, on apprend que Loth Houénou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a dissout le Parti des valeurs républicaines (Pvr), formation politique qu’il dirigeait. Désormais, il est aux commandes de La Bonne Relève (LBR), un autre parti porté sur les fonts baptismaux lors d’un congrès virtuel le dimanche 31 octobre dernier.

Ce « n’est pas lié à la décision de la Cour d’appel »

La Bonne Relève (LBR) est un parti de la mouvance qui s’engage à soutenir les réformes du gouvernement de Patrice Talon et lui permettre d’avoir toujours la majorité au parlement au soir des législatives de 2023. Loth Houénou lors de ce congrès virtuel a tenu à faire savoir que son « revirement à nouveau vers la mouvance présidentielle portée par le président Patrice Talon n’est pas lié à la décision de la Cour d’appel ». « C’est une décision intime et concertée » a t-il assuré.

A travers le social de la masse

L’homme politique n’a pas tari d’éloges sur le chef de l’Etat qui ferait selon lui, « le social de la masse « . « Aujourd’hui, le riche et le pauvre peuvent se faire soigner par le même médecin dans le même hôpital à travers le social de la masse« a déclaré Loth Houénou qui ne veut visiblement plus entendre parler de l’opposition. Il reproche à ses membres de respecter « une partie des textes et lois de la République ».