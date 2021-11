C’est connu de tous ! La Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement béninois et Arise Integrated Indutrial Platforms (Arise IIP). L’opérateur panafricain des parcs industriels de classe mondiale a décidé de s’associer avec FibreTrace pour mettre en œuvre un programme pilote qui a pour but la création de la première chaine d’approvisionnement de coton entièrement traçable au Bénin. En clair toute la chaîne de production du coton va être tracée, des fibres jusqu’aux vêtements. Inutile de rappeler que ARISE IIP installera des usines de filature sur la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

La société FibreTrace est le numéro 1 mondiale de la technologie des fibres traçables. Ce partenariat entre ARISE IIP et elle va permettre aux premières usines de filature la Glo-Djigbé Industrial Zone de tracer, de vérifier et d’auditer le cycle de vie des vêtements issus de leurs lignes de production, de la filature jusqu’au magasin. C’est aussi un moyen de partager avec celui qui achètera le produit final, le parcours du coton béninois.

Elle incruste des pigments luminescents sur la fibre

Pour assurer la traçabilité de l’or blanc, FibreTrace insère des pigments luminescents sur la fibre à l’étape de la filature. Ces pigments que rien ne peut détruire, restent dans la fibre, tout au long du cycle de transformation du textile. Ils peuvent être lus et suivis sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et chaque audit est enregistré sur la blockchain, ce qui rend les informations sécurisées, irréfutables et accessibles.

Le partenariat entre ARISE IIP et FibreTrace commence en 2022, dès la mise en service des unités de filature, de confection de vêtements et de production de tissus dans la zone industrielle de Glo-Djigbé. Précisons qu’il est prévu que la technologie soit utilisée à grande échelle sur l’ensemble des sites et dans toutes les unités de production du textile au Bénin et dans la sous-région. En clair, il n’y a pas que la GDIZ qui va en bénéficier.