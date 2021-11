Dans le département du Mono plus précisément dans la commune de Houéyogbé, la police républicaine a repris sa traditionnelle opération de contrôle de pièces des motos. Une opération au cours de laquelle plus de 500 motos ont été saisies et conduites à la fourrière dont celle d’un militaire qui a tenté de tromper la vigilance des agents de police mais il a été arrêté par ces derniers après une course-poursuite.

Dans une opération de contrôle de pièces des motos, les policiers ont saisis 507 motos dans le département du Mono. Près de 300 motos sont toujours à la fourrière. Les propriétaires des autres engins ont pu récupérer leurs biens sur présentation des pièces de leurs motos. Mais dans la commune de Houéyogbé, une scène insolite s’est produite. D’après Frissons Radio, un militaire roulait sans les pièces de sa moto et a tenté d’échapper au contrôle des éléments de la police républicaine. Il était en tenue civile.

Il a d’abord essayé d’outrepasser le premier dispositif de contrôle. Le militaire arrêté, une discussion s’est engagée entre le soldat et les policiers. Ces policiers se sont rendus compte qu’il s’agissait d’un militaire. L’ordre lui a été donc donné de conduire lui-même l’engin au poste de police quand en chemin ils brusquement changé de direction et s’est enfui avec sa moto. Mais il n’ira finalement pas loin dans sa course puisque les policiers l’ont rattrapé très rapidement et la moto a été conduite au commissariat.