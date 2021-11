La commune de Matéri, dans le département de l’Atacora, plus précisément dans l’arrondissement de Nodi a été le théâtre dans la nuit de ce samedi 27 novembre 2021 d’un affrontement entre éleveurs et agriculteurs. Cet affrontement qui a eu lieu dans le village de Tamporipogué fait suite à la destruction d’un champ par des bœufs. Des dégâts importants et des mort ont été enregistrés.

Un mort, plusieurs blessés, des maisons brûlées et des bêtes tuées, ce sont les dégâts enregistrés dans l’affrontement entre éleveurs et agriculteurs dans le village de Tamporipogué dans l’arrondissement de Nodi d’après Le Potentiel. De quoi s’agit-il ? Tout est parti de la destruction d’un champ la semaine écoulée par un troupeau de bœufs des éleveurs peuls habitant dans le village de Tamporipogué. Cette destruction de champ a entraîné la réaction des villageois qui, pour exprimer leur colère, ont incendié les maisons des éleveurs et tué des bêtes le vendredi 26 novembre 2021. Informée, la police est descendue sur les lieux ce samedi 27 novembre 2021 pour calmer les deux parties et les inviter à trouver un terrain d’entente. Mais les forces de l’ordre se sont heurtées aux refus de la population qui détient sur elle des gourdins et des couteaux.Toutes les tentatives des policiers pour faire baisser la tension se sont toutes soldées par un échec. il faut signaler qu’un jeune homme a perdu sa vie dans ce conflit.

L’apaisement

Interrogé par Radio Bénin ce lundi 29 novembre 2021, le maire de la commune de Matéri, Robert Kassa a invité les éleveurs et les agriculteurs à l’apaisement. Pour lui, «on vit ensemble à Matéri. Le conseil a un élu communal qui est un peul». Il leur demande que si ce genre de problème arrive «qu’on pense à un règlement à l’amiable et de trouver une solution». «J’appelle à l’apaisement pour dire tant au niveau des éleveurs comme au niveau des agriculteurs que chaque fois qu’on arrive à cette intrusion qui détruit le champ» a fait savoir le maire de Matéri. C’est pour cela qu’il a exhorté les deux parties en conflit à avoir «un dépassement de soi pour travailler à l’apaisement».

