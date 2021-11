Nouvel incendie au marché Dantokpa. Un incendie a fait de nombreux dégâts au marché international de Dantokpa ce jeudi 18 novembre 2021 vers 5 heures du matin précisément à une vingtaine de mètres du bâtiment central appelé «Singboglouè». Le feu a consumé plus d’une dizaine de baraques, des céréales, des tissus, des plastiques, des sachets, des ustensiles de cuisine, des glacières petites et grandes et des sacs communément appelés ‘’Rafia’’. L’intervention prompte des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu et de limiter les dégâts.

Une équipe de votre site s’est rendue sur les lieux ce matin. Des témoins affirment qu’il s’agit d’un court-circuit qui est parti du lampadaire situé à côté des baraques brûlées. Du côté des victimes, on note des lamentations, des pleurs et d’étonnement avec ce drame qui vient les anéantir davantage à quelques semaines de la fin de l’année. Mais tout le monde remercie Dieu qu’il n’y a pas de pertes en vie humaine.

Il faut signaler que le feu a été circonscrit et maitrisé grâce à la prompte intervention des sapeurs-pompiers. La police est venue sur le terrain pour faire le constat d’usage. Rappelons que le dimanche 04 avril 2021, il y a eu un incendie au niveau du secteur céréalier connu sous le nom de ‘’kpodji’’. Le feu avait consumé en ce moment des hangars, des boutiques, des céréales, des vaisselles, des sacs de sucre, des fils électriques et autres divers.