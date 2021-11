La Fédération Internationale de Football Association (Fifa) a rendu public ce vendredi 19 novembre 2021 le classement Fifa Coca-Cola du mois de novembre. Dans ce nouveau classement, le Bénin est toujours à la 83ème place. Ce statu quo du Bénin est dû à la victoire des Ecureuils du Bénin face aux Baréas de Madagascar dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 et à la défaite à Kinshasa face aux Léopards de la RD Congo lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022.

Sur le plan continental, le Sénégal, crédité d’un bon parcours pendant ces éliminatoires, est 1er et 20ème au plan mondial. Le Maroc qui a enregistré (06) victoires en autant de rencontres prend la 2ème place et est 28ème mondial. La Tunisie est 3ème en Afrique et 29ème au niveau mondial. L’Algérie qui est sur une série de 33 matches sans défaite est 4ème sur le continent et 32ème mondial. Le Nigéria de son côté complète au 5ème rang africain et 36ème mondial. La Côte d’Ivoire est 10ème et 56ème mondial. Le Cameroun pour sa part est 7ème et 50ème mondial et le Ghana est 8ème et 52ème mondial.

Sur le plan mondial, la Belgique occupe toujours la 1ère place. Elle est suivie respectivement du Brésil (2ème), de la France (3ème), de l’Angleterre (4ème) et de l’Argentine (5ème). L’Italie, championne d’Europe en titre prend la 6ème place.