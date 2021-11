Le nouveau coronavirus continue de sévir dans le monde. Depuis plus d’un an, la maladie a fait de nombreuses victimes dans le monde et plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie. Pour contrer la progression de la maladie, les laboratoires ont mis au point des vaccins. Dans presque tous les pays du monde, les campagnes de vaccination de masse ont démarré. Les gouvernements ont alors lancé des campagnes pour inviter leurs citoyens à aller se faire vacciner.

Malgré les nombreux appels, certaines personnes sont toujours réticentes. Les raisons de ce refus divergent d’une personne à une autre. La vaccination contre le coronavirus est une obligation à certains endroits. En effet, certains producteurs de séries télévisées et de film commencent à l’exiger aux acteurs. Le mois dernier, nous vous apprenons que le rappeur Ice Cube qui devait jouer un rôle dans un film avait perdu sa place. En effet, après avoir refusé de se vacciner contre le Covid-19, Ice Cube a perdu un rôle payé 9 millions $. Un autre acteur afro-américain qui joue dans la série 911 se retrouve dans la même position.

Refus de se vacciner «pour des raisons religieuses et médicales»

Rockmond Dunbar doit quitter la série 911 après avoir refusé de se vacciner «pour des raisons religieuses et médicales». L’acteur qui a joué un rôle dans la série à succès Prison Break a confié à Deadline avoir «demandé des accommodements religieux et médicaux conformément à la loi». Malheureusement pour lui, il a essuyé un refus de son employeur. «Mes croyances personnelles et mes antécédents médicaux privés, sont des aspects très intimes de ma vie dont je n’ai pas envie de discuter publiquement. Je suis acteur dans ce business depuis 30 ans, mais mes plus grands rôles sont celui de mari et de père pour nos quatre jeunes enfants.», aurait affirmé l’acteur afro-américain.