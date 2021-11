C’est une histoire hors du commun qui s’est produite dans la ville de Portland, aux Etats-Unis. Une sexagénaire qui a passé plusieurs semaines dans le coma y est sortie, tout juste avant d’être débranchée. Cette dernière du nom de Bettina Lerman avait été admise à l’hôpital après avoir contracté le nouveau coronavirus (covid-19).

« Peu importe leurs efforts, ils n’étaient pas capables de la réveiller »

Dans une interview accordée au média américain CNN, son fils Andrew Lerman a confié que la famille n’avait plus espoir de la revoir, puisque les médecins avaient déjà donné leur verdict. « Nous avons eu une réunion familiale à l’hôpital parce qu’elle ne se réveillait pas. Peu importe leurs efforts, ils n’étaient pas capables de la réveiller. Ils nous ont dit que ses poumons étaient complètement détruits. Il y a des dommages irréversibles, elle n’allait pas revenir » a-t-il déclaré. Ainsi, ils ont tout apprêté pour les funérailles de la dame qui aura 70 ans en février 2022. Plus encore, la famille s’est séparée de l’appartement de Bettina Lerman et a donné ses effets personnels aux habitants de l’immeuble. Cependant, un revirement majeur de situation a eu lieu. Un jour, le médecin qui s’occupe de la sexagénaire a contacté Andrew Lerman par téléphone, lui demandant de venir urgemment à l’hôpital.

Elle n’est pas encore tirée d’affaire

« Il m’a dit »il faut que tu viennes ici immédiatement ». Je me demandais ce qui n’allait pas. C’est à ce moment qu’il m’a dit que rien n’allait pas, mais que ma mère s’était réveillée » a confié ce dernier au média américain. C’était donc le 29 octobre 2021, jour où Bettina Lerman devait être débranchée, qu’elle est sortie du coma. Cependant, elle n’est pas encore tirée d’affaire puisqu’elle se trouve toujours dans un état critique, d’après un porte-parole de l’hôpital qui n’a pas fourni de détails.

Pour rappel, Bettina Lerman avait eu plusieurs problèmes de santé. Il y a quelques années, elle avait eu quatre pontages. Aussi, avait-elle fait une crise cardiaque et souffrait du diabète.

Una paciente #Covid19, Bettina Lerman, de 70 años, despertó del coma el día que iba a ser desconectada, para dejarla morir. La mujer pasó semanas en coma en un hospital de #Portland. Aunque Bettina logró vencer al virus tiene aún un largo camino de recuperación 🦠😯#Mundo pic.twitter.com/wMo4ilDQTw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2021