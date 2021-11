Cristiano Ronaldo est sans conteste une star adulée. Non seulement pour ses qualités de footballeur, mais aussi sur le plan personnel. Ses prouesses de footballeurs et ses nombreux ballons d’or parlent pour lui. Son geste lors du match de ce jeudi 11 novembre va encore alimenter sa légende même ce n’était pas un grand match pour lui et son club.

Beaucoup de médias et de discussions sur la toile tournent autour de la personne de Cristiano Ronaldo. Son récent transfert à Manchester United n’en finit pas de créer des débats, tant l’équipe ne semble pas au niveau du joueur. Il y a quelques jours, LNT vous rapportait les dernières nouvelles sur le joueur portugais qui « serait choqué par le niveau auquel les exigences ont baissé » dans le club. Mais le joueur garde tout de même son grand coeur qu’il joue pour Manchester United ou encore pour la sélection nationale du Portugal.

Un match nul, mais un coeur en or

Face à l’Irlande, la sélection nationale du Portugal n’a pas vraiment brillé. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul (0-0). Lors du coup de sifflet final, une fillette a réussi à monter sur le terrain trompant la vigilance des agents présents. Cette dernière tentait d’approcher la star du match Cristiano Ronaldo avant de se faire bloquer par les services de sécurité.

Voyant la scène d’un peu plus loin, Cristiano Ronaldo n’a pas voulu laisser la petite fille sans un souvenir mémorable. Il s’est alors interposé, a retiré son maillot pour l’offrir à la fillette qui a fondu en larmes sous les applaudissements des spectateurs présents dans le stade. Elle a ensuite été ramenée à son père sous le regard des milliers de personnes présentes sur les lieux. Un moment inoubliable pour la fillette, et un geste appréciable de la part de l’un des plus grands footballeurs du moment