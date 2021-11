Le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a connu ces dernières semaines des défections. Ce qui ne l’ébranle en rien si on ajoute foi aux dires d’El Farouk Soumanou sur l’émission Diagonale de Binews, le weekend écoulé. Le Secrétaire national à la jeunesse de la formation politique affirme que son parti ne souffre pas des démissions, encore moins d’une crise provoquée par celles-ci.

« Pour nous autres, il n’y a aucune crise au sein du parti Fcbe. La seule crise que le parti FCBE a connue reste celle de 2019 qui a vu le départ de son ex-président d’honneur et certains membres du bureau exécutif national » a-t-il déclaré, ajoutant que les démissions au sein du parti n’instaurent pas une crise au sein des FCBE. Les gens viennent librement dans un parti politique. Si à un moment donné ils estiment que le parti ne répond plus à leur vision politique, c’est de leur devoir et leur droit dans un parti démocratique comme la Fcbe de demander à partir et d’aller faire d’autres expériences, affirme El Farouk Soumanou.

« Ça me fait sourire »

Pour lui donc, les défections s’inscrivent « dans l’ordre normal des choses » et elles ne sont pas suffisantes pour évoquer une crise . Rien qu’à entendre ces raisonnements, « ça me fait sourire » avoue le secrétaire national à la jeunesse du parti. Si ce dernier est pour la liberté de démissionner, il est par contre opposé au maintien des démissionnaires à leurs postes de responsabilité. M Soumanou fait référence à la démission du maire de Copargo et de ses conseillers communaux.

Il faut qu’ils quittent le Conseil communal

« Il faudra qu’on trouve la formule » estime l’opposant. Pour lui, quand « les gens utilisent les logos d’un parti, vont vers les populations, se font élire et qu’au cours du mandat, ils démissionnent, on doit trouver la formule de leur retirer la confiance ». En clair, il faut qu’ils quittent le Conseil communal. « Dans le cas de Copargo, puisque ce sont les titulaires et les suppléants, à notre avis, puisqu’ils ont renoncé au parti, ils devraient tous démissionner de leur statut de conseillers et la Céna devrait trouver la formule de réorganiser les élections pour ces 09 postes pour qu’on sache si vraiment Fcbe est mort dans la commune » a suggéré El Farouk Soumanou. L’opposant est donc favorable à une réforme du système partisan.