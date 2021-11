A cause d’une blessure aux adducteurs lors du match Clermont Foot- Saint Etienne en Ligue 1 française, Cédric Hountondji n’avait pas pu rejoindre le groupe des écureuils pour les deux matchs décisifs de ce mois de novembre. Sur Twitter, le défenseur a donné des nouvelles sur son état de santé. « Salut la team. Cette semaine a particulièrement été difficile pour moi car j’ai appris que je devais me faire opérer de l’adducteur. C’est toujours difficile d’endurer ce genre d’épreuve mais comme vous pouvez le voir j’ai déjà retrouvé le sourire » a tweeté le joueur accompagné d’une photo où on le voit tout sourire sur un lit d’hôpital, le pouce en l’air.

L’opération s’est bien passée

Dans un autre tweet, il a assuré que l’opération s’était « super bien passée », promettant de « tout faire pour revenir rapidement sur le terrain », . « Je reviendrais encore plus fort et comme le dit un proverbe japonais, sept fois à terre, huit fois debout » a-t-il ajouté.

Cédric Hountondji est l’un des cadres de cette équipe de Clermont Foot qui découvre la Ligue 1 cette année. Le promu se comporte plutôt bien puisqu’ils ont réussi à rester hors de la zone rouge du classement. Jodel Dossou, l’autre béninois de l’équipe apporte beaucoup aux Auvergnats avec Mohamed Bayo, le buteur guinéen et le gabonais Jim Allevinah.

