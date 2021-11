La radio Océan FM sise à Dandji dans le 1er arrondissement de Cotonou a été victime d’un incendie cet après-midi du mardi 16 novembre 2021. Le feu s’est déclaré au niveau de la production puis a atteint le studio principal avant que les sapeurs-pompiers ne le maîtrisent. Avec des dégâts matériels énormes subis, la chaîne de la radiodiffusion n’émet plus.

Cet après-midi de ce mardi 16 novembre 2021, la radio Océan FM émettant depuis le quartier de Dandji du 1er arrondissement de la ville de Cotonou a été victime d’un incendie qui a emporté sur son passage la salle de production, le studio principal, la régie, les mobiliers, les tables, les équipements et autres. Joint par Radio Bénin, le Directeur de la Radio Océan FM, Léonide Glégan a déclaré que «la radio Océan FM a subi les affres du feu». Et il a poursuivi : «On ne pourra pas à l’heure actuelle vous dire réellement les causes de ce qui a pu causer cet incendie. Mais ce qu’on sait déjà, c’est que le feu est parti de notre production. Ça s’est propagé au niveau du studio et de la régie en portant bien évidemment dans sa progression tout ce qui est équipements dans ces 3 salles».

Selon les dires du Directeur de la Radio Océan FM, ils ont perdu les mobiliers, l’équipement, au moins deux ou trois tables de mixage, la salle de production, des micros avec tout ce qui est son. Selon lui, «il n’y a pas de possibilité qu’on émette» puisque «l’équipement de la basse fréquence est partie totalement. Donc on va essayer de voir ce qu’on peut faire dans les jours à venir».

Il faut signaler qu’en matière de préjudices subis, le directeur de cette radio a affirmé qu’ils ont «essayé quand même de reprendre certaines choses au niveau de l’équipement, du studio et de la régie, c’est près de 10 millions» qu’ils ont «dépensé déjà pour pouvoir reprendre les choses». «Donc tous ces équipements sont partis en plus de ce qui était là qu’on n’avait pas changé. Tout cela est parti avec le feu» a-t-il précisé à nouveau.