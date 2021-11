La course vers la conquête de l’espace a été lancée il y a de cela plusieurs décennies avec le premier homme sur la Lune. À l’époque cette course était une affaire entre États rivaux notamment la Russie et les USA. Mais aujourd’hui le débat est passé à un autre niveau avec des investissement d’entreprises comme celles des milliardaires Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson. Face à cette contagion de l’envie de conquête de l’espace, les milliardaires ont pris une sérieuse avance sur les grands états occidentaux eux-mêmes.

Lors du Forum Ignace 2021 à Washington, Le patron de Blue Origin et également fondateur d’Amazon, Jeff Bezos a donné sa vision du futur de l’espèce humaine avec la conquête de l’espace. Pour lui, l’humanité n’est pas très loin d’aboutir à des colonies de l’espace avec des habitats flottants qui simulent la gravitation sur terre. Ces colonies pourraient abriter jusqu’à 1 million de personnes et abriter des forêts des rivières et même des animaux. « Au fil des siècles, de nombreuses personnes naîtront dans l’espace. Ce sera leur première maison… Ils naîtront de ces colonies, vivront de ces colonies. Ensuite, ils visiteront la Terre comme vous le feriez, vous savez, le parc national de Yellowstone. » a-t-il déclaré.

Plus facile qu’une conquête d’autres planètes

Pour le milliardaire cette solution de colonies spatiales est plus facile qu’une tentative de conquête d’autres planètes comme Mars : « Même si vous deviez « terraformer » Mars ou faire quelque chose de très dramatique comme ça – ce qui pourrait être très, très difficile, soit dit en passant – même si vous deviez le faire, c’est tout au plus un doublement de la Terre », a déclaré Bezos. Cette idée s’oppose à la vision de son concurrent Elon Musk qui pense quant à lui à coloniser Mars. Une idée que Jeff Bezos juge inutile et trop coûteuse visiblement.