L’institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) a publié ce lundi 22 novembre son rapport sur l’état de la démocratie dans le monde. Le document classe plusieurs pays dans la catégorie des « régimes hybrides ». Il s’agit notamment du Togo, du Niger, du Mali et du Bénin. « Les régimes hybrides et autoritaires sont tous deux classés comme non démocratiques » souligne le rapport qui a consacré toute une page au Bénin. La première phrase donne déjà le ton.

« Le Bénin est une illustration de la régression de la gouvernance démocratique dans un pays africain » peut-on y lire. Le rapport rappelle que le pays, il n’y a pas si longtemps, était considéré comme « l’un des principaux pays africains en termes de progrès démocratique et était une démocratie performante de milieu de gamme ». Mais un « déclin progressif de la gouvernance démocratique dans le pays a commencé depuis l’arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, en 2016 » selon le rapport.

Un rappel depuis 2017

Le document a rappelé la tentative de révision avortée de la constitution en 2017, « l’isolement la principale opposition politique, les poursuites judiciaires contre plusieurs journalistes et blogueurs après l’adoption de la loi sur le numérique en 2018, l’interdiction du droit de grève aux policiers, magistrats et personnels de santé au cours de la même année« . L’année suivante , c’est-à-dire, en 2019, le document rappelle les élections législatives non inclusives, « l’organisation d’élections locales non inclusives en mai 2020 », malgré les mesures provisoires de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, l’organisation en avril 2021 d’une élection présidentielle « non compétitive qui a vu de nombreuses personnalités de l’opposition exclues du scrutin « .

« Une répression continue des voix autonomes »

« Cette dynamique a été suivie par les arrestations brutales de plusieurs dirigeants politiques sur des accusations douteuses qui suggèrent une répression continue des voix autonomes » poursuit le rapport. L’institut international pour la démocratie et l’assistance électoral prévient par ailleurs que « l’autocratisation de l’Etat au Bénin est susceptible de contribuer à l’instabilité politique et sociale du pays ». Notons que les USA ont également été cités dans ce rapport. L’oncle Sam rejoint les rangs dans des pays dans lesquels la démocratie est en recul.