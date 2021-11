Avec son entreprise Virgin Galatic engrange de bonnes nouvelles dans sa conquête touristique de l’espace, le patron milliardaire Richard Branson reste l’un des milliardaires les plus en vue du moment, même s’il reste moins riche que Jeff Bezos ou encore Elon Musk. Celui qui possède de nombreuses entreprises dans le domaine des nouvelles technologies n’est pas inconnu du milieu.

Il y a quelques heures, la presse britannique rapportait un accident du richissime homme d’affaires à vélo. L’homme âgé de 71 ans a eu de sérieuses blessures suite à l’accident, mais sa vie ne serait pas en danger. L’accident aurait eu lieu aux îles Vierges britanniques d’après des sources proches du milliardaire. Richard Branson participait à une course d’endurance caritative lorsque ses freins ont lâché. Il a eu des sérieuses coupures et des ecchymoses : « Nous avons dû freiner très fort, il y avait une camionnette devant nous…. Richard, d’une manière très gentille et douce m’a dit : « Mes freins sont défaillants ! »… La prochaine chose que je sais, c’est qu’il a sauté sur ma moto et nous nous sommes tous les deux écrasés. » a confié un de ses partenaires.

Sur instagram, le milliardaire a donné des nouvelles pour rassurer ses fans affirmant qu’il se « remet bien d’un accident colossal à vélo… Heureusement, tout va bien, mais quelques grosses bosses et ecchymoses ! » a-t-il écrit en description de la vidéo ci-dessous postée sur son compte officiel.