Le Bénin a participé hier dimanche 07 novembre au Sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao sur la situation au Mali et en Guinée. Le pays était représenté par sa vice-présidente Mariama Chabi Talata. Celle-ci a exigé au nom de son pays, le retour à l’ordre constitutionnel au Mali et en Guinée. « Mon pays, le Bénin est fermement attaché à la solidarité, à la fraternité, à la paix et à la démocratie, à l’Etat de droit et au progrès individuel et collectif des Etats, dans notre sous-région. C’est pourquoi le retour à l’ordre constitutionnel au Mali et en Guinée est, pour nous, un impératif. Nous n’avons d’ailleurs pas d’autres options » a-t-elle déclaré.

Le Bénin a donc suggéré que la Cedeao réclame aux autorités maliennes la publication d’un calendrier électoral et le rétablissement du représentant résidant de la Cedeao au Mali, récemment expulsé. Une date devra être fixée par l’organisation sous-régionale pour la satisfaction de ces exigences. Au cas où Bamako manquera de s’exécuter, le Bénin a suggéré que « toutes relations entre les autorités maliennes de transition et la Cedeao soient suspendues ». Mariama Chabi Talata s’est également prononcée sur la situation en Guinée.

Elle a souhaité que la Cedeao nomme un médiateur comme ce fut le cas pour le Mali, en vue de faciliter les échanges entre les parties. Le Bénin demande aussi à l’organisation sous-régionale « d’exiger des autorités guinéennes de transition, la proposition et la publication d’un calendrier électoral précis permettant le retour rapide à l’ordre constitutionnel » comme au Mali. La vice-présidente a pour finir demandé la « libération du président Alpha Condé » . Il faut dire que le sommet s’est achevé sur la prise de sanctions contre les autorités maliennes.