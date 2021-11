Le Bénin vient de saisir officiellement cet après-midi du lundi 15 novembre 2021 la Fédération internationale de football association (Fifa) contre la République démocratique de Congo (Rdc). C’est avant 16 heures que la Fédération béninoise de football (Fbf) a envoyé sa lettre de réclamation au comité d’organisation des éliminatoires de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (Fifa).

Dans sa note envoyée à la Fifa, la Fédération expose les faits tels qu’ils sont passés et plaide pour entre autres pour la sanction et la disqualification de la RDCongo. D’après Claude Paquis, Secrétaire général de la Fbf, «il y a un penalty imaginaire. Un penalty qui n’existait pas et que l’arbitre a sifflé contre le Bénin. Deuxième fait, c’est les changements au cours de trois fenêtres de remplacement et non comme l’a fait le sélectionneur, ce qui est proscrit». Pour le Secrétaire de la FBF, «il y a matière à ce que le Bénin puisse réclamer justice. Ce penalty a bel et bien démoralisé, démotivé, découragé les joueurs sur le terrain et ça a forcément un impact négatif sur le reste du jeu».

Un argument peu convainquant des Congolais

Pour se défendre face à la violation du règlement de la Fifa par rapport aux changements effectués par le sélectionneur des Léopards de la Rdc, Hector Cuper au cours du match Rdc # Congo, les Congolais se réfugient désormais derrière les décisions des arbitres. Une raison de plus que le Bénin a bien fait de formuler un recours contre les Congolais devant la Fifa. Pour le Secrétaire général de la Fédération de la République démocratique du Congo de football, interrogé ce lundi 15 novembre 2021 par Rfi : «quand un entraineur propose et que le 4ème arbitre qui est responsable de ce dossier approuve», il ne voit pas «en quoi cela peut engager la responsabilité de l’entraineur partant de cela de la sélection».«Nous sommes sereins.Nous attendons le tirage au sort et nous savons que les Congolais connaitront leur adversaire» a-t-il fait savoir.

Il faut signaler que lors de la rencontre RDC#Congo, le sélectionneur congolais Hector Cuper a fait quatre changements au cours de la seconde période du match, ce qui est aujourd’hui autorisé mais il l’a effectué sur quatre périodes distinctes. Kayembe est entré à la 63ème minute, Malango à la 74ème minute, Muleka à la 84ème minute et Kayamba à la 90ème minute, alors que la FIFA n’en accorde que trois au maximum pour effectuer les remplacements. Selon l’amendement à la Loi 3 des Lois du jeu, décidé suite à la pandémie de Covid-19 et présenté comme temporaire, « chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de cinq remplaçants« et précise que «pour éviter d’interrompre excessivement le jeu, chaque équipe disposera seulement de trois opportunités pour procéder à ces remplacements, ceux effectués à la mi-temps n’étant pas comptabilisés à cet effet».