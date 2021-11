La partie n’a pas été simple hier mardi pour l’Algérie face au Burkina Faso, bien décidé à arracher sa qualification pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Le score à la fin de la rencontre était de 2-2. Outre cette qualification acquise de haute lutte par les champions d’Afrique, l’autre histoire qui se raconte, c’est que le coach des Fennecs Djamel Belmadi a amené au stade un exorciste.

Pour faire échec à une prétendue magie noire des Burkinabé

C’est le journaliste Walid Ziani qui l’affirme. La présence de cet exorciste au stade Mustapha Tchaker de Blida où se jouait la rencontre, aurait pour but de contrer la prétendue magie noire que les Burkinabé comptaient utiliser pour remporter le gain de la partie et se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. De toutes les façons, les Burkinabé n’ont pas gagné le match, laissant filer l’Algérie au tour suivant. Il faut dire que ces derniers jours l’atmosphère n’était pas amicale entre le sélectionneur Burkinabé et la sélection algérienne.

Kamou Malo, a accusé les fennecs de traiter de haut les Etalons. A la fin du match hier Djamel Belmadi lui a répondu. « Le coach du Burkina Faso avait dit qu’on les avait pris de haut. Ça m’avait étonné. On respecte tout le monde. S’ils nous ont tenus en échec, c’est surtout grâce à ses joueurs. Il aurait été préférable qu’il mette en avant le travail de ses joueurs » a taclé l’entraîneur algérien.