La France est sortie victorieuse suite à sa rencontre contre la Finlande, qui a eu lieu hier mardi 16 novembre 2021. Le match s’est en effet soldé par un score de deux buts à zéro en faveur des bleus. C’est l’attaquant madrilène, Karim Benzema qui avait marqué le premier but à la 66e minute de jeu et Kylian Mbappé a marqué le deuxième 10 minutes après.

L’association Mbappé-Benzema est « une formule qui marche »

Suite à cette rencontre qui s’est terminée sur une note positive, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps n’a pas pu s’empêcher d’acclamer ses deux buteurs. Dans une interview accordée au média français Le Figaro, il a affirmé que l’association Mbappé-Benzema est « une formule qui marche ». « L’entrée de Karim (Benzema), mais aussi de Kingsley (Coman) amène plus de poids offensif, ce qui nous a permis de marquer ces deux buts. Il ne faut pas les dissocier des autres mais (Mbappé et Benzema) ont cette relation technique. » a-t-il déclaré.

Didier Deschamps a par ailleurs souligné la complémentarité entre les deux joueurs de l’équipe de France. « Cela semble facile, parce qu’ils ont cette capacité technique, la complémentarité aussi. Karim a une efficacité redoutable et Kylian confirme le talent qu’il a. Pour l’adversaire c’est compliqué. Je vais les mettre dans des glaçons pour qu’ils soient au frais (sourire). L’association des qualités et du talent permet à l’équipe de France d’être encore plus performante » a-t-il ajouté.