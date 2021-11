C’était l’événement le plus attendu de ces dernières semaines. Ce soir à Paris, ce fut la fin du suspense avec son lot de déception pour certains et de joie pour d’autres. Messi a remporté le sacre tant attendu provoquant la colère de ses détracteurs mais aussi des soutiens de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema. Pour beaucoup d’internautes, l’absence de Benzema sur le podium final est scandaleux, l’absence de Cristiano Ronaldo du top 5 n’a pas non plus été compris par les férus du ballon rond.

Malgré ses prouesses, Karim Benzema va devoir attendre pour son sacre : « Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. Je joue au football pour vous, et le show continue » a réagi la star qui fait vibrer depuis quelque temps l’équipe française de football. Sa réaction est intervenue via twitter après sa mise à l’écart du podium final. Un classement final qui en a surpris plus d’un parmi les observateurs mais aussi sur la toile. Ce soir, sur twitter, le hashtag #honteux était parmi les grandes tendances.

Plusieurs internautes ont violemment critiqué l’heureux élu. Pour eux ce dernier ne mérite en aucun cas le ballon d’or cette fois-ci. « Je suis désolée mais messi ne mérite en aucun cas le Ballon d’or le mec se la coule douce en ligue 1… » s’est indignée une internaute. D’autres affirment clairement que Lewandowski méritait amplement.