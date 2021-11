Après son départ du FC Barcelone, Messi n’avait pas d’autres choix que de rejoindre le Paris St-Germain. C’est en tout cas ce que penses Julien Laurens, le correspondant RMC en Angleterre. Décryptant pour ESPN le parcours de l’argentin dans le club de la capitale française, le journaliste que le PSG était « la seule option de Messi » .

« À partir du moment où Barcelone l’a informé qu’ils ne pouvaient pas le garder, le PSG était la seule nouvelle destination viable. Cependant, cela correspondait parfaitement à ce que voulait le sextuple vainqueur du Ballon d’Or : un club capable de payer son énorme salaire, une équipe très forte où il pourrait remporter une autre Ligue des champions après l’avoir soulevée en 2006, 2009, 2011 et 2015 avec le Barça, un endroit où il pourrait jouer avec des amis et anciens coéquipiers ( Leandro Paredes , Neymar , Angel Di Maria) et où le manager le comprendrait (…) » a poursuivi le journaliste.

Pour rappel, Messi est arrivé à Paris en Août dernier et s’est engagé avec le club de la capitale française, le PArsi Saint-Germain pour trois ans. La star argentine a fait une entrée remarquée lors de son 1er match sous les couleurs du club parisien.