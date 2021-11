Au terme des 6 journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, zone Afrique, les dix pays africains qualifiés pour le tour des barrages sont désormais connus. Les derniers pays qualifiés ont pu connaître leur sort ce mardi 16 novembre 2021 lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Il s’agit du Cameroun qui a défait la Côte d’Ivoire par le score de 1 but à 0. L’Algérie de son côté a dû affronter une résistance du Burkina Faso qui l’a tenu en échec sur un score de parité de 2 buts partout. La Tunisie pour sa part a battu la Zambie par 3 buts à 1 et le Nigeria et le Cap Vert se sont neutralisés sur le score de 1 but partout.

La phase de groupes des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 est bel et bien terminée dans la zone Afrique. Les 10 pays qualifiés pour les barrages des éliminatoires, zone Afrique du Mondial 2022 sont désormais connus. Après 6 journées disputées par les équipes de chacun des 10 groupes, 10 nations ont décroché leur billet pour les barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Il s’agit du Sénégal, du Maroc, de l’Egypte, du Mali, de la RDCongo, du Ghana, du Nigeria, de l’Algérie, du Cameroun et de la Tunisie.

Il faut signaler que pour les matches des barrages dans la zone Afrique, l’Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie sont têtes de série. Les cinq autres pays à savoir la RDCongo, le Ghana, le Mali, l’Egypte et le Cameroun sauront leur adversaire lors du tirage au sort du 18 décembre 2021 à Doha, les pays de tête de série qu’ils affronteront en match aller-retour du 24 au 29 mars 2022. A l’issu des matches des barrages, cinq (05) pays africains seront qualifiés pour la Coupe du monde Qatar 2022. Au total 32 pays obtiendront leur ticket pour le Mondial Qatar 2022 dont le tirage au sort est prévu pour le 1er avril 2022.