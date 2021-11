Les sorties nocturnes de Neymar sont une fois encore à l’origine d’une polémique sur le joueur. En effet, l’attaquant brésilien est victime d’une blessure aux adducteurs et n’a donc pas pu être avec ses coéquipiers lors de la rencontre entre le Brésil et l’Argentine qui s’est soldée par un score nul et vierge. Mais depuis quelques heures, certaines images publiées par l’émission sportive Os donos da bola suscitent des interrogations.

En effet, l’émission montre des images du Brésilien en train de faire la fête à So Paulo. Cette partie de plaisir est intervenue le week-end avant l’annonce de sa blessure. Tout porte à croire que la blessure aux adducteurs est intervenue lors de cette sortie de nuit. Au Brésil, cette information est diversement appréciée. Notons que ce n’est pas la première fois que les fêtes tardives de l’attaquant du club francilien sont pointées du doigt dans ses performances.

Une pareille polémique à Paris

Il y a quelques semaines, le Brésilien avait enchainé des sorties nocturnes avant la rencontre qu’il y a eu entre Rennes et le Paris Saint Germain. Dans un premier temps, il se serait rendu à l’anniversaire d’un mannequin français. En plus de cette célébration, il avait répondu présent à un défilé de mode de la marque Balmain. Toute chose qui aurait eu une influence sur ses performances leur de la rencontre entre le club francilien et Rennes.