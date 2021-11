Plusieurs mois après l’élimination de la Juventus de Turin face au FC Porto lors de l’édition 2020-2021 de la Ligue des champions, un documentaire est revenu sur l’émotion qui a animé Cristiano Ronaldo au cours de cette situation. Selon la série documentaire All or Nothing: Juventus d’Amazon Prime Video, le sportif serait sorti de cette rencontre très malheureux et très en colère.

On retient qu’après avoir manifesté sa colère, il s’est retiré dans les vestiaires pour pleurer. « On doit faire plus, bord*l! On n’a pas du tout joué, on n’a rien fait! M*rde! On joue comme des m*rdes, encore! », avait lancé selon la vidéo l’attaquant Portugais selon les images diffusées dans l’épisode 6 de la série documentaire All or Nothing: Juventus. Il aurait été rejoint par la suite par son coéquipier Juan Cuadrado. Ce dernier a essayé de le raisonner et de le calmer.

« Tu dois être un exemple pour tout le monde »

« Tu dois être un exemple pour tout le monde », aura-t-il lancé à Cristiano Ronaldo. Mais la réponse de l’actuel joueur du club anglais était toujours remplie de colère. « Je m’inclus dedans, aussi! On ne fiche rien, il faut dire la vérité! C’est un match de Ligue des champions, il faut avoir du caractère! », a-t-il repris. Rappelons que malgré le score de 3-2 en sa faveur, la Juventus de Turin avait été éliminée. Elle avait eu une défaite 2-1 en huitièmes de finale aller à Porto.