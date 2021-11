C’est le mardi 23 novembre prochain que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) se prononcera sur la plainte du Bénin contre la RDC. En effet, la Fédération béninoise de football (Fbf) a saisi l’instance faitière du sport roi pour dénoncer une violation de la réglementation actuelle de l’institution lors du match RDC – Bénin comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La FBF soutient que l’entraîneur de la RDC a effectué ses changements sur quatre créneaux différents, contre trois comme le prévoit le règlement.

« Le nombre et les moments de remplacements des joueurs au cours d’un match sont bien connus »

Le ministre des sports béninois Oswald Homéky est d’avis. « Il s’agit d’un appel concernant la violation manifeste des lois du jeu par la RDC » a t-il déclaré sur BBC Sport Africa. « Le nombre et les moments de remplacements des joueurs au cours d’un match sont bien connus. Les règles du jeu sont claires à ce sujet et nous avons donc un cas ici. La fédération béninoise de football a demandé à la FIFA de tirer les conclusions et de prendre les mesures pertinentes de cette violation flagrante des règles » a poursuivi le ministre. Dans sa lettre qui annonçait la réception de la plainte du Bénin, la FIFA disait qu’elle ne pouvait s’autoriser un commentaire en l’état actuel des choses.

« Conformément à la procédure standard, la FIFA doit d’abord analyser les rapports de match pertinents avant de commenter » a t-elle fait savoir. Selon le compte-rendu de la rencontre sur le site de la Fifa, la RD Congo a effectué son premier changement à la 63e minute, alors qu’elle menait 1-0. Deux autres remplacements ont été effectués après le deuxième but à la 77e, puis à la 84e minutes avant qu’un dernier remplacement n’intervienne dans le temps additionnel à la fin du match.