Après sa défaite contre la République Démocratique du Congo (RDC) dans le match entrant dans le cadre de la 6ème journée des éliminatoires du Mondial 2022, le Bénin a envoyé une lettre de réclamation au comité d’organisation du tournoi. Dans la correspondance, la Fédération béninoise de football s’est plaint du pénalty « imaginaire » sifflé par l’arbitre gabonais au cours de la rencontre mais aussi d’une violation des règles de la Fédération internationale de Football concernant les remplacements de joueurs.

« Je ne vois pas en quoi cela peut engager la responsabilité de l’entraîneur »

En effet, au cours du match, le sélectionneur congolais a fait quatre changements en quatre périodes distinctes. Ce qui n’est pas autorisé par la FIFA. Du côté de la Fédération congolaise de Football, on impute la responsabilité de cette faute au 4ème arbitre de la rencontre. « Quand une rencontre se déroule, l’autorité, c’est-à-dire l’arbitre de réserve, a la responsabilité du contrôle des procédures des remplacements. Cela signifie que, quand l’entraîneur propose et que le 4ème arbitre approuve, je ne vois pas en quoi cela peut engager la responsabilité de l’entraîneur et, à partir de là, de la sélection » a déclaré le Secrétaire général de la FECOFA Belge Situtala sur RFI.

« Le résultat acquis sur le terrain est irrévocable »

Il ajoutera que le Bénin n’aura pas gain de cause en formulant son recours. « Le résultat acquis sur le terrain est irrévocable et aucune procédure de la sélection béninoise ne pourra prospérer sur le sujet » a-t-il assuré. Rappelons que le Bénin avait juste besoin d’un point pour se qualifier aux barrages du Mondial 2022, mais les écureuils ont courbé l’échine devant les Léopards, laissant filer les fauves pour ces barrages tant convoités.